"Гранд Сервис Экспресс" за 4 месяца планирует перевезти 1,5 млн пассажиров - 28.04.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" за 4 месяца планирует перевезти 1,5 млн пассажиров
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик между городами материковой части России и Крымом "Гранд Сервис Экспресс" в январе-апреле текущего года планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров – примерно как и годом ранее, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов. "Точно за четыре месяца, включая апрель, перевезем 1,5 миллиона пассажиров. Практически в уровень прошлого года. Чуть меньше, но я думаю, что в мае мы догоним и даже будет больше уже. То есть по нарастающей сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости о динамике пассажирских перевозок в первом квартале. В начале апреля глава компании сообщал агентству о планах перевезти в текущем летнем сезоне порядка 3 миллионов пассажиров. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик между городами материковой части России и Крымом "Гранд Сервис Экспресс" в январе-апреле текущего года планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров – примерно как и годом ранее, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов.
"Точно за четыре месяца, включая апрель, перевезем 1,5 миллиона пассажиров. Практически в уровень прошлого года. Чуть меньше, но я думаю, что в мае мы догоним и даже будет больше уже. То есть по нарастающей сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости о динамике пассажирских перевозок в первом квартале.
В начале апреля глава компании сообщал агентству о планах перевезти в текущем летнем сезоне порядка 3 миллионов пассажиров.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
