https://1prime.ru/20260428/peskov--869504967.html
Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России
Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь главы российского
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Пескова спросили, каких результатов ждут в Кремле от механизма защиты миноритарных акционеров предприятий, который президент РФ Владимир Путин поручил разработать представителям правительства, Центробанка и Генпрокуратуры к 1 августа. "Здесь одна цель преследуется: дело в том, что бывают случаи, когда обращается в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что имели место определенные ситуации, на основе которых шли обсуждения и был сделан вывод, что необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы захеджировать риски для миноритариев.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
