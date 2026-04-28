Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России

2026-04-28T13:14+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Пескова спросили, каких результатов ждут в Кремле от механизма защиты миноритарных акционеров предприятий, который президент РФ Владимир Путин поручил разработать представителям правительства, Центробанка и Генпрокуратуры к 1 августа. "Здесь одна цель преследуется: дело в том, что бывают случаи, когда обращается в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что имели место определенные ситуации, на основе которых шли обсуждения и был сделан вывод, что необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы захеджировать риски для миноритариев.

https://1prime.ru/20260427/aktsionery-869467488.html

https://1prime.ru/20260424/putin-869425774.html

