Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России - 28.04.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России
13:14 28.04.2026
 
Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России

Песков заявил, что механизм защиты миноритарных акционеров предприятий нужен

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, каких результатов ждут в Кремле от механизма защиты миноритарных акционеров предприятий, который президент РФ Владимир Путин поручил разработать представителям правительства, Центробанка и Генпрокуратуры к 1 августа.
"Здесь одна цель преследуется: дело в том, что бывают случаи, когда обращается в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что имели место определенные ситуации, на основе которых шли обсуждения и был сделан вывод, что необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы захеджировать риски для миноритариев.
