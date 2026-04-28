Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пленный рассказал, зачем сотрудники ТЦК используют иностранные номера
Пленный рассказал, зачем сотрудники ТЦК используют иностранные номера
Пленный рассказал, зачем сотрудники ТЦК используют иностранные номера

Пленный: сотрудники ТЦК массово используют автомобили с иностранными номерами

КУРСК, 28 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) массово используют автомобили с иностранными номерами, чтобы скрыть принадлежность к военкоматам и избежать нападений со стороны населения, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.
"Во-первых, никто свою машину не будет подставлять, частную машину. Потому что ее спалит кто-то. Если узнают, что это ТЦК-шный автомобиль, то его просто спалят. А во-вторых, Европа помогает. Там же когда на ВСУ, нет растаможки, загоняют машины, не растамаживают, ездят на европейских номерах", - рассказал Герман.
Он пояснил, что на таких номерах нет ни штрафов, ни каких-либо проблем. Сотрудники военкоматов могут ездить вообще без номеров. Лишь около 25% машин используют официальные номера, иногда встречаются чёрные военные, но в основном - иностранные.
"На них же уже не будет ни штрафов, никаких. То есть они могут вообще без номеров ездить. Могут на частных, очень редко, чтобы были официальные какие-то номера. Ну это, скажем, процентов может быть 25 из всех. А так либо иногда бывают черные номера военные, а в основном иностранные", - сказал пленный.
Герман также отметил, что те, кто не боится за свою машину, могут использовать и её. При этом автомобили ТЦК часто страдают - даже в процессе "бусификации" люди кидают в них кирпичами и всячески сопротивляются.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
 
