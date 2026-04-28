Паромную переправу между Покровкой и Жаохэ запустят 29 апреля
Паромную переправу между Покровкой в Хабаровском крае и Жаохэ в Китае запустят 29 апреля, сообщает "Росгранстрой". | 28.04.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - ПРАЙМ. Паромную переправу между Покровкой в Хабаровском крае и Жаохэ в Китае запустят 29 апреля, сообщает "Росгранстрой".
"С 29 апреля 2026 года возобновляется государственный контроль по пропуску физических лиц, транспортных средств и грузов через смешанный пункт пропуска Покровка (на китайской стороне - Жаохэ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Росгранстроя".
Уточняется, что грузовое и пассажирское сообщение будет осуществляться с помощью парома.
