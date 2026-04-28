Финский политик призвал ввести санкции против самой себя - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260428/politik-869492026.html
Финский политик призвал ввести санкции против самой себя
Финский политик призвал ввести санкции против самой себя - 28.04.2026, ПРАЙМ
Финский политик призвал ввести санкции против самой себя
Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя новые... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T00:48+0300
2026-04-28T00:48+0300
экономика
россия
мировая экономика
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869492026.jpg?1777326521
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя новые санкции ЕС против России. Страны Европейского союза 23 апреля приняли 20-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС говорилось, что это крупнейший пакет санкций за два года. "Европа не имеет морального превосходства для применения санкций против России. Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем", - сказал собеседник агентства. Политик также подчеркнул, что именно двойные стандарты являются главной проблемой западных элит, которые считают, что могут навязывать свою волю на международной арене.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, европа, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС
00:48 28.04.2026
 
Финский политик призвал ввести санкции против самой себя

Финский политик Мема: Европе следует ввести санкции против самой себя

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя новые санкции ЕС против России.
Страны Европейского союза 23 апреля приняли 20-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС говорилось, что это крупнейший пакет санкций за два года.
"Европа не имеет морального превосходства для применения санкций против России. Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем", - сказал собеседник агентства.
Политик также подчеркнул, что именно двойные стандарты являются главной проблемой западных элит, которые считают, что могут навязывать свою волю на международной арене.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала