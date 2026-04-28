Финский политик призвал ввести санкции против самой себя

Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя новые...

2026-04-28T00:48+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Европе следует ввести санкции против самой себя, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя новые санкции ЕС против России. Страны Европейского союза 23 апреля приняли 20-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС говорилось, что это крупнейший пакет санкций за два года. "Европа не имеет морального превосходства для применения санкций против России. Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем", - сказал собеседник агентства. Политик также подчеркнул, что именно двойные стандарты являются главной проблемой западных элит, которые считают, что могут навязывать свою волю на международной арене.

