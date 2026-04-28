Удар по балтийским тиграм

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти и 1/3 мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это конечно не могло не отразиться на странах Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония). Волатильность цен на мировом энергетическом рынке и фактическая блокада Ормузского пролива привели к росту не только мировых цен на нефть и газ, но и к перебоям поставок комплектующих, алюминия, минеральных удобрений и других важных ресурсов в страны Прибалтики. Это фактически поставило многие предприятия различных отраслей Латвии, Литвы и Эстонии перед фактом выживания в условиях повышенных рисков ведения бизнеса. Так, например, после начала конфликта на Ближнем Востоке уже в марте 2026 г. цены на дизель в Латвии выросли уже выше 25%, Эстонии - 26,8%. В сложивших обстоятельствах, Saeima (Парламент Латвии) для решения этой проблемы был вынужден одобрить снижение налогов на дизельное топливо на 15,2% на срок до 3 мес. В тоже время, цены на бензин в Эстонии достигли максимума за последние 4 года, также значительно подорожала стоимость электроэнергии из-за роста цен на газ, используемый при генерации электричества. Наибольший рост цен пришелся на дизельное топливо в Литве, которое после февраля подорожало на 43%.Рост мировых цен на энергоносители отразился на базовых промышленных товарах и продукции АПК стран Балтии. Эти обстоятельства негативно влияют не только на уровень жизни населения стран Прибалтики, но и бизнес. С высокой долей вероятности это может вызвать скачок роста безработицы в этих странах, которая, итак, вышесредних средних значений (около 5,9%) уровня безработицы по странами ЕС.Кроме того, при отсутствии возможности быстрого улаживания конфликта между США, Израилем и Ираном в Прибалтике может даже возникнуть экономический кризис. Инфляция и рост цен на товары окажут влияние на снижение реального Валового внутреннего продукта (ВВП) и снижение реального дохода стран Балтики к концу года, в случае затягивания решения сложившейся кризисной ситуации между Ираном, США и Израилем.Автор - канд. экон. наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.