https://1prime.ru/20260428/proekty-869512012.html
Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе
Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе - 28.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин в рамках встречи в Москве обсудили...
2026-04-28T16:38+0300
2026-04-28T16:38+0300
2026-04-28T16:38+0300
россия
рф
индонезия
москва
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин в рамках встречи в Москве обсудили реализацию совместных проектов в области энергетики и космических технологий, говорится в сообщении правительства РФ. "Денис Мантуров… провел в Москве встречу с председателем Совета представителей регионов Республики Индонезии Султаном Бактиаром Наджамудином", - сказано в сообщении. Мантуров является сопредседателем российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. "Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая развитие торгово-экономических и кооперационных связей, реализацию совместных проектов в области энергетики, космических технологий, расширение туристических обменов", - говорится в релизе. В середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индонезия смогут найти решение для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот продемонстрировал рост по итогам 2026 года после корректировки в начале года.
рф
индонезия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, индонезия, москва, денис мантуров
РОССИЯ, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров
Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе
Мантуров и Наджамудин обсудили российско-индонезийские проекты в энергетике и космосе