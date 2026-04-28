Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе

2026-04-28T16:38+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин в рамках встречи в Москве обсудили реализацию совместных проектов в области энергетики и космических технологий, говорится в сообщении правительства РФ. "Денис Мантуров… провел в Москве встречу с председателем Совета представителей регионов Республики Индонезии Султаном Бактиаром Наджамудином", - сказано в сообщении. Мантуров является сопредседателем российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. "Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая развитие торгово-экономических и кооперационных связей, реализацию совместных проектов в области энергетики, космических технологий, расширение туристических обменов", - говорится в релизе. В середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индонезия смогут найти решение для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот продемонстрировал рост по итогам 2026 года после корректировки в начале года.

