Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе - 28.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260428/proekty-869512012.html
16:38 28.04.2026
 
Россия и Индонезия обсудили совместные проекты в энергетике и космосе

Мантуров и Наджамудин обсудили российско-индонезийские проекты в энергетике и космосе

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин в рамках встречи в Москве обсудили реализацию совместных проектов в области энергетики и космических технологий, говорится в сообщении правительства РФ.
"Денис Мантуров… провел в Москве встречу с председателем Совета представителей регионов Республики Индонезии Султаном Бактиаром Наджамудином", - сказано в сообщении.
Мантуров является сопредседателем российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая развитие торгово-экономических и кооперационных связей, реализацию совместных проектов в области энергетики, космических технологий, расширение туристических обменов", - говорится в релизе.
В середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индонезия смогут найти решение для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот продемонстрировал рост по итогам 2026 года после корректировки в начале года.
