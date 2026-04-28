Выводы после форума "Открытый диалог" будут учтены на ПМЭФ, заявил Путин
2026-04-28T11:07+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выводы по итогам дискуссий форума "Открытый диалог" будут учтены в деловой программе ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что выводы по итогам ваших дискуссий, как и в прошлом году, будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне, будут учтены в его деловой программе", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог". ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
