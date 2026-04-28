https://1prime.ru/20260428/putin-869520144.html

Путин назвал экономику России залогом выполнения задач в сфере обороны

Российская экономика является залогом решения ключевых вопросов развития страны, выполнения задач в сфере обороны и безопасности, заявил президент России... | 28.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российская экономика является залогом решения ключевых вопросов развития страны, выполнения задач в сфере обороны и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Все мы прекрасно понимаем, что именно экономика – это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже", - сказал Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах. Путин отметил, что российская экономика действует в условиях серьезных внешних вызовов на протяжении уже многих лет. При этом подавляющее большинство предприниматели работают эффективно и с полной отдачей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

