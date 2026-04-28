Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук" - 28.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260428/rospotrebnadzor-869514936.html
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук"
бизнес
россия
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg
https://1prime.ru/20260204/popova-867182629.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_581b85505200c0acdf410e1e5650ff8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:03 28.04.2026
 
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Роспотребнадзор. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук" на территории РФ из-за возможного вреда здоровью граждан, в ней выявлено превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды "Джермук". В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ Роспотребнадзором направлена информация в "Оператор-ЦРПТ" с целью приостановить возможность реализации минеральной воды "Джермук", ввезенной в Россию", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната–иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее государственная система маркировки "Честный знак" сообщала, что приостановила продажу минеральной воды "Джермук" армянского производства по поручению Роспотребнадзора. При этом армянская сторона не получала официальной информации о приостановке в РФ продажи воды "Джермук", сообщал ранее во вторник инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.
Роспотребнадзор рассказал о блокировке небезопасных товаров на кассах
4 февраля, 13:54
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала