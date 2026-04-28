Росрыболовство предупредило о штрафах за нарушение нерестового запрета

За нарушения правил рыболовства в нерестовый период предусмотрена административная ответственность: штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий лова,...

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. За нарушения правил рыболовства в нерестовый период предусмотрена административная ответственность: штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий лова, а при крупном ущербе или применении запрещенных способов лова грозит уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет, предупреждает Росрыболовство. Там уточнили, что в этом году основные сроки нереста приходятся на период с 1 апреля по 20-25 июня. В зависимости от региона и вида водных объектов ограничения могут различаться. "За нарушение правил рыболовства в нерестовый период предусмотрена административная ответственность: штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна, орудий лова и незаконного улова. При причинении крупного ущерба или применении запрещенных способов лова грозит уголовная ответственность - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сроки нерестового запрета могут значительно различаться в зависимости от региона и конкретного водоема, поэтому следует заранее узнавать актуальную информацию для конкретной местности. "В период массового нереста для пресечения нарушений и сохранения водных биоресурсов государственные инспекторы Росрыболовства проводят ежедневные рейды. Особое внимание уделяют охране путей миграции рыб к нерестилищам и борьбе с браконьерством", - добавляется в сообщении. По данным Росрыболовства, с начала 2026 года зафиксированы более 3,4 тысячи административных правонарушений, изъяты почти 21,1 тысячи запрещенных орудий лова и 10,2 тонны незаконно добытой рыбы. 158 случаев квалифицируются как уголовные преступления.

