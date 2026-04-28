"Россети" продолжают восстанавливать электроснабжение в шести субъектах

2026-04-28T22:16+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Россети" продолжают восстановление нарушенного непогодой электроснабжения в Московской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской областях, сообщила компания. "Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской областях, где также поэтапно возобновляется передача электроэнергии потребителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики работают в регионах северо-запада и центра круглосуточно после непогоды, вызвавшей отключения электроснабжения. Работы будут продолжены до полного устранения последствий стихии, несмотря на ночные часы и сохраняющуюся сложную обстановку в ряде районов.

