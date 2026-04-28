"Россети" вернули свет по основной сети в трех областях

"Россети" после циклона восстановили электроснабжение по основной сети в Псковской, Рязанской и Калужской областях, сообщила компания. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T22:28+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Россети" после циклона восстановили электроснабжение по основной сети в Псковской, Рязанской и Калужской областях, сообщила компания. Циклон с мокрым снегом и сильным ветром обрушился на Центр и Северо-Запад России, из-за чего в ряде населенных пунктов фиксируется отключение электроснабжения потребителей. "К вечеру 28 апреля специалисты группы "Россети" полностью восстановили передачу электроэнергии потребителям по основной сети в Псковской, Рязанской, Калужской областях после обрушившейся на регионы волны непогоды. Продолжается отработка индивидуальных заявок в сетях 0,4 кВ", - сообщили в компании. Ранее днем энергоснабжение по основной сети было также восстановлено в Тульской и Самарской областях.

россия, калужская область, северо-запад, самарская область, россети