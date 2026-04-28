В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта

2026-04-28T03:37+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы планируется создать в России, следует из документа законопроекта о транспортной политике страны, с которым ознакомилось РИА Новости. "С целью координации деятельности по обеспечению информационной безопасности в отрасли транспорта создается отраслевой центр информационной безопасности транспортной системы, функции которого выполняет подведомственное уполномоченному органу государственное учреждение", - говорится в документе. Центр будет осуществлять мониторинг и анализ угроз информационной безопасности и инцидентов с транспортом, а также принимать участие в их расследовании и ликвидации последствий. Кроме того, он обеспечит взаимодействие с национальными и международными структурами по обмену данными об угрозах и будет вести отраслевой реестр инцидентов и сведений об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта. Помимо этого, в рамках транспортной политики России выделены основные направления информационной безопасности отрасли. Среди них выявление и нейтрализация компьютерных атак и иных угроз информационной безопасности. Кроме того, направлениями для информационной безопасности на транспорте являются обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры отрасли, нормативное правовое и методическое регулирование, а также организация эффективного межведомственного взаимодействия для оперативного обмена информацией об угрозах и координации мер. Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.

