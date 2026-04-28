В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта - 28.04.2026, ПРАЙМ
В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта
В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта - 28.04.2026, ПРАЙМ
В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта
Отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы планируется создать в России, следует из документа законопроекта о... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T03:37+0300
2026-04-28T03:37+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы планируется создать в России, следует из документа законопроекта о транспортной политике страны, с которым ознакомилось РИА Новости. "С целью координации деятельности по обеспечению информационной безопасности в отрасли транспорта создается отраслевой центр информационной безопасности транспортной системы, функции которого выполняет подведомственное уполномоченному органу государственное учреждение", - говорится в документе. Центр будет осуществлять мониторинг и анализ угроз информационной безопасности и инцидентов с транспортом, а также принимать участие в их расследовании и ликвидации последствий. Кроме того, он обеспечит взаимодействие с национальными и международными структурами по обмену данными об угрозах и будет вести отраслевой реестр инцидентов и сведений об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта. Помимо этого, в рамках транспортной политики России выделены основные направления информационной безопасности отрасли. Среди них выявление и нейтрализация компьютерных атак и иных угроз информационной безопасности. Кроме того, направлениями для информационной безопасности на транспорте являются обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры отрасли, нормативное правовое и методическое регулирование, а также организация эффективного межведомственного взаимодействия для оперативного обмена информацией об угрозах и координации мер. Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.
технологии, россия, рф
Технологии, РОССИЯ, РФ
03:37 28.04.2026
 
В России создадут отраслевой центр информационной безопасности транспорта

В России создадут центр информационной безопасности транспортной системы

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Отраслевой центр для обеспечения информационной безопасности транспортной системы планируется создать в России, следует из документа законопроекта о транспортной политике страны, с которым ознакомилось РИА Новости.
"С целью координации деятельности по обеспечению информационной безопасности в отрасли транспорта создается отраслевой центр информационной безопасности транспортной системы, функции которого выполняет подведомственное уполномоченному органу государственное учреждение", - говорится в документе.
Центр будет осуществлять мониторинг и анализ угроз информационной безопасности и инцидентов с транспортом, а также принимать участие в их расследовании и ликвидации последствий. Кроме того, он обеспечит взаимодействие с национальными и международными структурами по обмену данными об угрозах и будет вести отраслевой реестр инцидентов и сведений об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта.
Помимо этого, в рамках транспортной политики России выделены основные направления информационной безопасности отрасли. Среди них выявление и нейтрализация компьютерных атак и иных угроз информационной безопасности. Кроме того, направлениями для информационной безопасности на транспорте являются обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры отрасли, нормативное правовое и методическое регулирование, а также организация эффективного межведомственного взаимодействия для оперативного обмена информацией об угрозах и координации мер.
Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.
 
ТехнологииРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
