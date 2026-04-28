https://1prime.ru/20260428/rossija-869495123.html

Россия в 1,5 раза нарастила экспорт сельхозпродукции в Алжир

2026-04-28T05:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869495123.jpg?1777342703

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Алжир за три месяца 2026 года вырос на 77% в физическом выражении и почти в 1,5 раза - в стоимостном, до более 187,5 тысячи тонн на сумму 127 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия за три месяца 2026 года поставила в Алжир более 187,5 тысячи тонн продукции АПК на почти 127 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 77% в весе и 48% - в деньгах", - говорится в сообщении. Там уточнили, что больше всего за этот период Россия экспортировала в Алжир соевого масла - на 103 миллиона долларов. Затем идет пшеница со стоимостью экспорта более 20 миллионов долларов и сухое обезжиренное молоко - около 2 миллионов долларов. В центре добавили, что за весь 2025 год Россия экспортировала в Алжир более 804 тысяч тонн продукции АПК на сумму около 396 миллионов долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, алжир, агроэкспорт