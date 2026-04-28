Россия в 1,5 раза нарастила экспорт сельхозпродукции в Алжир
Россия в 1,5 раза нарастила экспорт сельхозпродукции в Алжир
2026-04-28T05:17+0300
2026-04-28T05:18+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
алжир
агроэкспорт
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Алжир за три месяца 2026 года вырос на 77% в физическом выражении и почти в 1,5 раза - в стоимостном, до более 187,5 тысячи тонн на сумму 127 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
05:17 28.04.2026 (обновлено: 05:18 28.04.2026)
 
Россия в 1,5 раза нарастила экспорт сельхозпродукции в Алжир

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Алжир за три месяца 2026 года вырос на 77% в физическом выражении и почти в 1,5 раза - в стоимостном, до более 187,5 тысячи тонн на сумму 127 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия за три месяца 2026 года поставила в Алжир более 187,5 тысячи тонн продукции АПК на почти 127 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 77% в весе и 48% - в деньгах", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что больше всего за этот период Россия экспортировала в Алжир соевого масла - на 103 миллиона долларов. Затем идет пшеница со стоимостью экспорта более 20 миллионов долларов и сухое обезжиренное молоко - около 2 миллионов долларов.
В центре добавили, что за весь 2025 год Россия экспортировала в Алжир более 804 тысяч тонн продукции АПК на сумму около 396 миллионов долларов.
 
