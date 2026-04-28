Россия резко нарастила импорт фарфоровой посуды из Франции - 28.04.2026, ПРАЙМ
Россия резко нарастила импорт фарфоровой посуды из Франции
2026-04-28T05:47+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года резко нарастила импорт фарфоровой посуды из Франции: он вырос в месячном выражении в 14 раз - до 129 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли из Франции столовую посуду и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора на 129,2 тысячи евро против 9,7 тысячи в январе. Таким образом, сумма закупок подскочила в 14,3 раза за месяц. В целом же импорт фарфора из стран Евросоюза вырос в феврале на 24,8% в месячном выражении - до 1 миллиона евро. Топ-3 поставщиками фарфора среди ЕС в РФ стали Польша (552,5 тысячи евро), Италия (164,1 тысячи евро) и Франция.
Евростат: Россия в феврале резко нарастила импорт фарфоровой посуды из Франции в 14 раз

