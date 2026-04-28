Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников - 28.04.2026, ПРАЙМ
Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников
Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников - 28.04.2026, ПРАЙМ
Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников
Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T02:46+0300
2026-04-28T02:55+0300
бизнес
общество
экономика
санкт-петербург
москва
казань
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая. "Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет", - показало исследование планов 1600 респондентов. В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно). Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию. Затруднились с ответом в отношении своих планов на майские 6% опрошенных.
санкт-петербург
москва
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , санкт-петербург, москва, казань
Бизнес, Общество , Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ
02:46 28.04.2026 (обновлено: 02:55 28.04.2026)
 
Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

РИА Новости: каждый седьмой россиянин проведет майские праздники на работе

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая.
"Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет", - показало исследование планов 1600 респондентов.
В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно).
Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.
В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.
Затруднились с ответом в отношении своих планов на майские 6% опрошенных.
 
ЭкономикаБизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКАЗАНЬ
 
 
