Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T02:46+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин (14%) планирует провести майские праздники на рабочем месте – это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1-3 мая и 9-11 мая. "Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет", - показало исследование планов 1600 респондентов. В гендерном соотношении встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15% против 13% соответственно). Кроме того, 7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию. Затруднились с ответом в отношении своих планов на майские 6% опрошенных.

