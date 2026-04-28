Россия в I квартале нарастила экспорт удобрений - 28.04.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт удобрений в первом квартале вырос на 16% в стоимостном выражении, до 9,6 миллиона тонн на сумму 3,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам...

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский экспорт удобрений в первом квартале вырос на 16% в стоимостном выражении, до 9,6 миллиона тонн на сумму 3,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам федеральный центр "Агроэкспорт". "По предварительным оценкам, за первый квартал 2026 года Россия экспортировала 9,6 миллиона тонн минеральных удобрений стоимостью 3,6 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем поставок вырос на 16% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Там уточнили, что поставки за рубеж комплексных удобрений за период с января по март превысили 1,6 миллиарда долларов, увеличившись на 16% относительно того же периода прошлого года. "Структура экспорта этого вида продукции характеризуется высокой диверсификацией при одновременной концентрации на ключевых рынках стран Азии, Латинской Америки и Африки. Крупнейшими импортерами остаются Бразилия (340 миллионов долларов, +14%) и Индия (338 миллионов долларов, +27%)", - отмечается в сообщении. Помимо этого, на третье место вышла Эфиопия (транзит через Джибути) - стоимость выросла в 2,7 раза, до 186 миллионов долларов. Существенный рост поставок отмечается в ряд других стран Африки, а также Азии. В частности, значительное увеличение объемов зафиксировано в ЮАР, Вьетнам, Аргентину и Турцию. В центре продолжили, что отгрузки калийных удобрений в первом квартале выросли на 45% к аналогичному периоду 2025 года, достигнув 1,1 миллиарда долларов. Ключевым рынком сбыта данного вида удобрений является Китай, нарастивший закупки на 66%, до 377 миллионов долларов. Также в топ-3 направлений входят Бразилия со стоимостью поставок 170 миллионов долларов и Индия - 169 миллионов долларов, что в 3,7 раза больше в годовом выражении. Кроме того, в начале года отмечено активное расширение поставок в страны Азии, в том числе в Бангладеш - в 3,3 раза и Вьетнам - в 5,5 раза, а также в ряд государств Африки, включая Нигерию и ЮАР. "По итогам первого квартала текущего года ключевыми импортерами отечественных азотных удобрений стали США (146 миллионов долларов), Индия (129 миллионов долларов) и Бразилия (116 миллионов долларов)", - добавили в "Агроэкспорте". "В 2023-2025 годах производство минеральных удобрений в стране показывало устойчивую положительную динамику, а объем выпуска в 2025 году стал отраслевым рекордом и составил 65,4 миллиона тонн. Рост внутреннего производства формирует основу для укрепления присутствия российских поставщиков на рынках развивающихся стран и активной диверсификации экспортных направлений - конечно же, с учетом внутренних приоритетов развития АПК и безусловного обеспечения российских аграриев", - прокомментировал руководитель центра Илья Ильюшин. В "Агроэкспорте" напомнили, что по итогам 2025 года Россия увеличила поставки продукции с высокой добавленной стоимостью более чем на 12%. Примерно на треть вырос экспорт агротехнологий. Россия также сохранила статус ведущего поставщика минеральных удобрений: в 2025 году за рубеж направлено более 44 миллионов тонн на сумму около 15 миллиардов долларов.

россия, азия, африка, бразилия, агроэкспорт