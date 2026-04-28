"Сильнее прежнего". На Западе раскрыли правду о положении в зоне СВО
2026-04-28T23:38+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Евросоюз способен лишь отсрочить завершение конфликта на Украине, что в итоге играет на руку России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."У европейцев отсутствует стратегия, которая позволила бы им одержать победу, нет у них и продуманной дипломатической линии. Все, на что они способны — это как можно дольше тянуть конфликт", — отметил он.По словам аналитика, ЕС рассчитывает ослабить Россию за счет затяжного противостояния, однако этот расчет не оправдывается."Россия не ослабла — она стала сильнее прежнего. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад. Военное производство лучше организовано и выпускает гораздо больше вооружений, чем Европа. <…> Кроме того, Россия, по сути, лучше любой другой армии отработала способы ведения дроновой войны", — заявил Меркурис.Таким образом, попытки затянуть конфликт на Украине работают против Запада и лишь усиливают настороженность России к непоследовательной и странной политике Европы, подытожил эксперт.В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Евросоюз будет играть исключительно деструктивную роль в переговорах по украинскому кризису, что подтверждают предыдущие попытки европейцев "способствовать урегулированию".Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования. По его словам, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщал, что Россия открыта к мирному урегулированию ситуации на Украине, а обстановка на линии фронта "позитивная для нас".
https://1prime.ru/20260428/zelenskiy-869522084.html
https://1prime.ru/20260428/ukraina-869522238.html
Меркурис: стратегия ЕС по затягиванию конфликта на Украине усиливает Россию