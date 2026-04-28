Стубб выступил с неожиданным заявлением о переговорах с Россией - 28.04.2026, ПРАЙМ
Стубб выступил с неожиданным заявлением о переговорах с Россией
Стубб выступил с неожиданным заявлением о переговорах с Россией
Возобновление диалога с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 28.04.2026, ПРАЙМ
финляндия, александр стубб, ес, владимир путин, эстония, украина
Стубб выступил с неожиданным заявлением о переговорах с Россией

Президент Финляндии назвал восстановление контактов с Россией неизбежным

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Возобновление диалога с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом (Эстонии Аларом. — Прим. Ред.) Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том — когда", — передает его слова ERR.
По мнению финского лидера, ключевым остается вопрос сроков: диалог может быть восстановлен как до завершения конфликта на Украине, так и после него. Кроме того, он подчеркнул, что Россия "по-прежнему останется соседом Финляндии и Эстонии".
Президент Эстонии Алар Карис ранее заявлял, что Европе уже сейчас следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после окончания конфликта.
Как отмечал президент Владимир Путин, Европа сама исключила себя из процесса урегулирования ситуации на Украине. По его словам, предложения ЕС по мирному плану США направлены на его блокирование.
