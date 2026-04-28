В РСХБ рассказали, сколько шашлыка съедают россияне на майские праздники

2026-04-28T06:48+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. На приготовление шашлыка в России в майские праздники уходит около 41,3 тысячи тонн свинины, 20 тысяч тонн мяса птицы и 4 тысяч тонн баранины, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "В общей сложности на приготовление шашлыка уходит около 41,3 тысячи тонн свинины, 20 тысяч тонн мяса птицы и 4 тысяч тонн баранины", - сказала руководитель центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова. По ее словам, среднестатистический россиянин за один подход к мангалу съедает порцию, эквивалентную 500 граммам мяса. Отмечается, что наибольший объем мяса приходится на Центральный федеральный округ. Так, в шашлычных застольях здесь принимают участие 20,7 миллиона человек. При этом на одну персону здесь в среднем приходится 750 граммов мяса, а суммарный объем потребления достигает 15,5 тысячи тонн. Однако интенсивность потребления в ЦФО несколько ниже среднероссийской в силу действующих в столичном регионе ограничений на разведение открытого огня в парковых зонах, говорят аналитики. В свою очередь жители округа отдают предпочтение свинине, которая занимает до 70% в структуре закупок, часто приобретая уже готовый маринованный полуфабрикат, добавляют в Россельхозбанке. При этом отмечается, что в крупных городах до 60% россиян выбирают фермерское мясо для шашлыка. Это связано с растущим интересом к здоровому образу жизни и правильному питанию. "Люди все чаще отдают предпочтение натуральным, качественным продуктам от местных производителей. Такой тренд способствует развитию локальных брендов и расширению ассортимента натуральной продукции", - заключили в Россельхозбанке.

