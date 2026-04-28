Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году - 28.04.2026, ПРАЙМ
Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году
Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году
2026-04-28T03:46+0300
2026-04-28T03:55+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины - 667,3 рубля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
03:46 28.04.2026 (обновлено: 03:55 28.04.2026)
 
Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году

Руспродсоюз: стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины - 667,3 рубля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Средняя стоимость шашлыка из курицы к 26 апреля 2026 года (в годовом выражении - ред.) выросла на 3,8% и составила 415,9 рубля. Шашлык из свинины подорожал на 4,7%. В этом году он обойдется в 667,3 рубля", - рассказали в союзе.
За основу расчетов был взял классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит: 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
При этом маринад для главного блюда майских пикников в этом году подешевел на 4,4%. По словам Руспродсоюза, ключевую роль в его удешевлении сыграло снижение цен на репчатый лук: за год они упали на 22,4%.
"Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции", - отметили в Руспродсоюзе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
