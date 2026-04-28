Российский рынок акций завершил основные торги снижением

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением на фоне ожидания ужесточения ДКП и в отсутствие новых стимулов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.25 мск дорожал на 2,28%, до 104,01 доллара за баррель.
"Сегодня по-прежнему наблюдаем отголоски пятничного заседания ЦБ - рынок акций продолжает падение. Если судить по динамике тяжеловесов индекса Мосбиржи, то падение идет преимущественно за счет акций "Газпрома" (-2,06%). Сложно сказать, почему именно в данной бумаге сейчас сконцентрирован негатив - возможно, это связано с предстоящей публикацией отчетности по МСФО за 2025 год. У компании достаточно большой долг, поэтому высокая стоимость фондирования может давить на финансовые результаты", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
Рынок начал сокращенную неделю вяло в отсутствие новых стимулов, а после временного оживления в преддверии заседания по ключевой ставке рынок акций снова тяготеет к уровню 2700 пунктов и уже опускался ниже в ходе торговой сессии, комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая".
"Немного лучше рынка выглядели акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть и явного затягивания переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. Однако к вечеру почти все акции из индекса Мосбиржи находятся в минусе. В середине дня стало известно о выходе ОАЭ из ОПЕК, что в перспективе ведет к большей ценовой неопределенности", - комментирует Алексеев.
Лидеры роста и падения
Выросли среди бумаг, входящих в расчет основного индекса Мосбиржи, лишь привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,57%).
"Снижение префов "Мечела" (-6,71%) связано, скорее всего, с общим падением рынка и высокой долговой нагрузкой эмитента, а также с отсутствием дивидендов по привилегированным акциям. Как правило, инвесторы на фоне неопределенности склонны выходить из наиболее рискованных бумаг, и именно эта ситуация происходит с данными акциями", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Также лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (-6,71%), "Самолета" (-5,56%), ОВК (-5,53%), ДВМП (-5,51%) и "Распадской" (4,62%).
Прогнозы
"Зона поддержки по индексу Мосбиржи - 2690-2700 пунктов. И, судя по всему, рынок намерен протестировать ее на прочность. Прогноз на завтра: 2690-2720 пунктов", - делится Рокотянская.
Мильчакова ожидает завтра индекс в коридоре 2650-2750 пунктов.
"Для России потенциальная дестабилизация нефтяного рынка и более низкие цены как следствие выхода ОАЭ из состава ОПЕК могут стать негативным фактором. Индикатор Мосбиржи в условиях отсутствия бычьих драйверов движения все ближе подходит к годовому минимуму 2674 пунктов", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".