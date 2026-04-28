https://1prime.ru/20260428/sboy-869521103.html

В работе Discord произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения...

технологии

сша

канада

бразилия

discord

downdetector

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 21.57 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 14 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Франции, Индии, Японии и ряде других стран. По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://1prime.ru/20260428/rosseti-869520582.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

