В работе Discord произошел сбой - 28.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260428/sboy-869521103.html
В работе Discord произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T22:43+0300
22:43 28.04.2026
 
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 21.57 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 14 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Франции, Индии, Японии и ряде других стран.
По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
