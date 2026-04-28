Шохин призвал не допустить неурегулированности рынка цифровой валюты

Важно, с одной стороны, не допустить неурегулированности рынка цифровой валюты в России, а, с другой стороны, нельзя его зарегулировать, поскольку в обоих...

2026-04-28T18:45+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Важно, с одной стороны, не допустить неурегулированности рынка цифровой валюты в России, а, с другой стороны, нельзя его зарегулировать, поскольку в обоих случаях это ведет к росту "серого" сегмента, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В начале апреля правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о регулировании операций с цифровой валютой в России. Один законопроект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Второй вносит необходимые изменения в действующие законы, третий - вводит административную ответственность за нарушение требований законодательства об организации обращения криптовалюты. "Безусловно, криптовалюты - это высоко рискованный актив. Но риск - это не только повод для того, чтобы бороться с этим явлением, напротив, это аргумент в пользу регулирования, но грамотного регулирования", - заявил Шохин, выступая на Академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах. "Здесь очень важно, с одной стороны, не допустить неурегулированности рынка, а с другой стороны, и зарегулировать этот рынок нельзя. Потому что и то, другое ведет к большому сегменту серого рынка и различного рода теневых, как говорится, схем", - добавил он. "Ключевая опасность той модели, которая предложена, это риск перетока операций в нерегулируемые каналы и иностранные юрисдикции. Это риск связан с чрезмерно жестким регулированием. Если доступ к рынку будет избыточно ограничен, участники уйдут в закрытые сообщества, где часто нет идентификации и правовой защиты", - указал Шохин. Президент РСПП также отметил, что для обеспечения максимальной прозрачности на рынке криптовалют очень важно защитить интересы инвесторов и государства. "За период с середины 2025 года объем криптовалютеых транзакций с участием российских резидентов составлял 37,6 миллиарда долларов. Это первое место в Европе. А объем цифровых финансовых активов превысил 1 триллион рублей, и состоялось уже более двух тысяч выпусков ЦФА", - также сообщил Шохин. Глава РСПП подчеркнул, что цифровая валюта в условиях санкционного давления стала одним из рабочих инструментов трансграничных расчетов.

https://1prime.ru/20260428/nabiullina-869504588.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

