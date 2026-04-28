Шохин предложил составить портрет криптомошенника

Шохин предложил составить портрет криптомошенника - 28.04.2026, ПРАЙМ

Шохин предложил составить портрет криптомошенника

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.

2026-04-28T19:03+0300

2026-04-28T19:03+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника. "Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах. В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, александр шохин