Шохин предложил составить портрет криптомошенника - 28.04.2026, ПРАЙМ
Шохин предложил составить портрет криптомошенника
Шохин предложил составить портрет криптомошенника
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T19:03+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника. "Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах. В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.
19:03 28.04.2026
 
Шохин предложил составить портрет криптомошенника

Шохин предложил составить портрет криптомошенника и использовать в работе с бизнесом

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.
"Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах.
В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.
