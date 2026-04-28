Шохин предложил составить портрет криптомошенника
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника. | 28.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника. "Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах. В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.
