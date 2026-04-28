Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа
2026-04-28T00:00+0300
БРАТИСЛАВА, 27 апр - ПРАЙМ. Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, передает агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики.
"Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", - говорится в сообщении издания в понедельник.
Министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с тем, каким образом был принят данный запрет, который, по его мнению, должен был приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.
В начале февраля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже обратилась в суд Евросоюза для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
