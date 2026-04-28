Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа - 28.04.2026, ПРАЙМ
Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа
Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа - 28.04.2026, ПРАЙМ
Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа
Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, передает агентство ČTK со ссылкой на министерство... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T00:00+0300
2026-04-28T00:00+0300
энергетика
газ
словакия
венгрия
петер сийярто
ес
БРАТИСЛАВА, 27 апр - ПРАЙМ. Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, передает агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики. "Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", - говорится в сообщении издания в понедельник. Министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с тем, каким образом был принят данный запрет, который, по его мнению, должен был приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством. В начале февраля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже обратилась в суд Евросоюза для отмены запрета на импорт нефти и газа из России. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
словакия
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, венгрия, петер сийярто, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
00:00 28.04.2026
 
Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа

TK: Словакия подала иск в суд ЕС против запрета на импорт российского газа

БРАТИСЛАВА, 27 апр - ПРАЙМ. Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, передает агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики.
"Словакия на прошлой неделе подала ранее анонсированный иск против решения Европейского союза постепенно прекратить импорт российского газа", - говорится в сообщении издания в понедельник.
Министр юстиции Словакии Борис Суско в середине апреля заявлял, что республика не согласна с тем, каким образом был принят данный запрет, который, по его мнению, должен был приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.
В начале февраля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже обратилась в суд Евросоюза для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯВЕНГРИЯПетер СийяртоЕС
 
 
