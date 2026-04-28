https://1prime.ru/20260428/sochi-869500191.html

В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов на вылет

Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт.

бизнес

сочи

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c086ce89efa0cabfe04ceb34ead3a4f9.jpg

СОЧИ, 28 апр - ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт. Росавиация минувшей ночью сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения продлились около трёх часов и были сняты в 05.25 мск. "Сегодня ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. На 08.30 (мск) текущего дня: задержаны вылеты (более 2-х часов) 14 рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта Сочи. Отмечается, что аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, сохраняется спокойная обстановка в терминале. До конца суток планируется обслужить 75 рейсов на прилет и 73 рейса на вылет, добавляют в аэропорту.

https://1prime.ru/20260428/reys-869499582.html

https://1prime.ru/20260428/nordwind--869498024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

