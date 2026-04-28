В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов на вылет - 28.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов на вылет
СОЧИ, 28 апр - ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт. Росавиация минувшей ночью сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения продлились около трёх часов и были сняты в 05.25 мск. "Сегодня ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. На 08.30 (мск) текущего дня: задержаны вылеты (более 2-х часов) 14 рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта Сочи. Отмечается, что аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, сохраняется спокойная обстановка в терминале. До конца суток планируется обслужить 75 рейсов на прилет и 73 рейса на вылет, добавляют в аэропорту.
СОЧИ, 28 апр - ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт.
Росавиация минувшей ночью сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения продлились около трёх часов и были сняты в 05.25 мск.
"Сегодня ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. На 08.30 (мск) текущего дня: задержаны вылеты (более 2-х часов) 14 рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта Сочи.
Отмечается, что аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, сохраняется спокойная обстановка в терминале. До конца суток планируется обслужить 75 рейсов на прилет и 73 рейса на вылет, добавляют в аэропорту.
