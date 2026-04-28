https://1prime.ru/20260428/sochi-869500191.html
В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов на вылет
Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T09:23+0300
бизнес
сочи
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c086ce89efa0cabfe04ceb34ead3a4f9.jpg
СОЧИ, 28 апр - ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты, сообщает сочинский аэропорт. Росавиация минувшей ночью сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения продлились около трёх часов и были сняты в 05.25 мск. "Сегодня ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. На 08.30 (мск) текущего дня: задержаны вылеты (более 2-х часов) 14 рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта Сочи. Отмечается, что аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, сохраняется спокойная обстановка в терминале. До конца суток планируется обслужить 75 рейсов на прилет и 73 рейса на вылет, добавляют в аэропорту.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_e3200e5ff39dc78dcae9b1186819c489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
