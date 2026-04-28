Соцфонд компенсировал компаниям 35 миллиардов рублей на охрану труда

Соцфонд компенсировал компаниям 35 миллиардов рублей на охрану труда - 28.04.2026, ПРАЙМ

Соцфонд компенсировал компаниям 35 миллиардов рублей на охрану труда

Социальный фонд РФ компенсировал компаниям 35 миллиардов рублей на мероприятия по охране труда, мера затронула более 50 тысяч работодателей, сообщили РИА... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T07:15+0300

2026-04-28T07:15+0300

2026-04-28T07:15+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ компенсировал компаниям 35 миллиардов рублей на мероприятия по охране труда, мера затронула более 50 тысяч работодателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "По итогам прошлого года объем расходов российских предприятий на предупредительные меры вырос на 30%, достигнув почти 35 миллиардов рублей. В общей сложности Социальный фонд предоставил возмещение более 50 тысяч работодателей", - говорится в сообщении. В Соцфонде уточнили, что наибольшая часть средств была направлена на средства индивидуальной защиты. На эти цели потратили 14,5 миллиардов рублей для 3,7 миллиона сотрудников. Еще 6,5 миллиардов рублей направили на обязательные медосмотры, их прошли более 2,4 миллиона человек в течение года. Кроме того, 10,7 миллиарда рублей выделили на санаторно-курортное лечение. Помощь получили более 130 тысяч человек, включая предпенсионеров и тех, кто работает на вредном производстве. Специальная оценка условий труда проведена на 1,3 миллиона рабочих мест, расходы составили 1,2 миллиарда рублей. Согласно данным пресс-службы, рост финансирования напрямую влияет на снижение числа несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний. По итогам прошлого года их число сократилось на 1,3 тысячи. В текущем году поддержку компаний также увеличат. Общий бюджет вырастет до 42,1 миллиарда рублей, что на 6,3 миллиарда больше, чем в 2025 году. Помощь от фонда получат 52,1 тысячи компаний.

рф

россия, рф, социальный фонд