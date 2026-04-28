Совкомбанк завершил присоединение Витабанка
2026-04-28T18:31+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Совкомбанк завершил присоединение Витабанка - с 27 апреля стал его правопреемником и начинает обслуживание счетов физических и юридических лиц, следует из информации на сайте кредитной организации. "В связи с объединением организаций, с 27 апреля 2026 года ПАО "Совкомбанк" стал правопреемником АО "Витабанк" по всем его правам и обязательствам", - сказано в сообщении. Также поясняется, что с 27 апреля обслуживание счетов физических и юридических лиц, открытых в Витабанке, осуществляется в Совкомбанке. "Платежные реквизиты по счетам были изменены в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации", - указывает банк. Подробную информацию об измененных банковских реквизитах клиенты могут получить в офисах Совкомбанка. В феврале акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании единогласно согласовали присоединение Витабанка.
