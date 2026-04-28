Космодром Восточный. Справка

https://1prime.ru/20260428/spravka-869492125.html

Десять лет назад с космодрома Восточный был проведен первый пуск. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T01:00+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869492125.jpg?1777327244

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Десять лет назад с космодрома Восточный был проведен первый пуск. Ниже приводится справочная информация. Космодром Восточный – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Космодром Восточный гарантирует независимый выход России в космическое пространство. До его появления на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски осуществлялись с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана. Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года. Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации Роскосмос заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. Космодром находится в междуречье рек Зеи и Большой Перы в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток составляет 18 километров, а с юго-востока на северо-запад - 36 километров. Космодром расположен в наиболее безопасном для людей и жилья с точки зрения отделения и падения ступеней ракет-носителей районе России. Все отработавшие отделяемые части возвращаются на Землю в труднодоступных и редконаселенных районах и впоследствии утилизируются. В 2016 году был введен в строй стартовый комплекс под ракету "Союз-2". Стартовый комплекс состоит из 83 сооружений площадью 45 тысяч квадратных метров. Все сооружения наземного исполнения и расположены в непосредственной близости от пусковой площадки. Для обеспечения предпусковых и пусковых работ здесь построено более 10 различных объектов: стартовый стол, мобильная башня обслуживания, командный пункт - "мозг" космодрома, технологические блоки хранения и выдачи компонентов ракетного топлива и т.д. Мобильная башня обслуживания – уникальная конструкция, которой нет на других российских космодромах – Байконуре и Плесецке. Ее вес 1,6 тысячи тонн, высота 52 метра. Она позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях. Кроме того, мобильная башня обеспечивает высокий уровень безопасности работников. Унифицированный технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом, в том числе заправке топливом. Общая площадь здания - почти 45 тысяч квадратных метров, высота – 37 метров. Впервые в истории российской космонавтики разработчики объединили в один комплекс склад блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, трансбордерную галерею и заправочно-нейтрализационную станцию. Такое техническое решение снижает риски при транспортировке изделий и значительно экономит время на проведение работ. Трансбордерная галерея - это главная транспортная магистраль технического комплекса. Она предназначена для транспортировки составных частей ракет-носителей из корпуса в корпус при подготовке к пуску. Блоки ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков, оборудования и оснастки перемещаются между зданиями технического комплекса. Здание соединено с монтажно-испытательным корпусом ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков и головных обтекателей ракет, а также с холодильной станцией, складом блоков ракет-носителей "Союз-2" и энергоблоком. На складе блоков принимаются, хранятся и выдаются блоки всех ступеней ракет-носителей и головные обтекатели, которые поступают с заводов-изготовителей. Современная транспортно-логистическая система позволяет сэкономить время и сократить издержки приема и обслуживания частей ракет-носителей. Технический комплекс, где ракеты готовят к старту и заправляют топливом разгонные блоки, расположен на общей площади 170 тысяч квадратных метров. Там работает порядка 150 человек в смену. На заправочно-нейтрализационной станции заправляются космические аппараты и разгонные блоки. Первый исторический пуск с космодрома Восточный был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала успешно, блок выведения "Волга" доставил на расчетные орбиты космические аппараты "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218. Всего к настоящему времени с Восточного был произведен 21 пуск ракет-носителей, из них один аварийный (28 ноября 2017 года). В апреле 2026 года на Восточном было завершено строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Стартовый комплекс занимает около 89 гектаров, из которых более 45 тысяч квадратных метров приходится на стартовый стол. В его состав входит более 30 объектов, включая командный пункт, кабельно-заправочную башню, системы хранения и подачи компонентов топлива, укрытия для персонала и эвакуационные тоннели. Комплекс был задействован по назначению еще до завершения всех работ: 11 апреля 2024 года с космодрома Восточный был проведен первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой. Стартовый комплекс "Ангара" на Восточном считается одним из самых современных и автоматизированных в мире. Его ввод в строй позволит России уверенно проводить пуски тяжелых носителей семейства "Ангара-А5", "А5М" и перспективных версий. В планах ведомства на 2027-2028 годы – первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М". Она должна вывести на орбиту макет нового российского пилотируемого корабля. А более тяжелая версия с водородным разгонным блоком "Ангара-А5В" ожидается к старту не раньше 2030 года. В 2026 году на Восточном планируется завершить строительство дополнительных объектов, включая новый монтажно-испытательный комплекс, аэропортовый комплекс и трассовый измерительный пункт. Полное завершение развития инфраструктуры космодрома ожидается к концу 2026 года. Для служащих космодрома Восточный и членов их семей возводят жилой комплекс, рассчитанный на 12 тысяч жителей, который предполагает строительство 40 жилых домов и 25 основных объектов соцкультбыта. В микрорайоне "Звездный" уже построены 12 жилых домов, детсад с бассейном и административное здание.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

