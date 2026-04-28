https://1prime.ru/20260428/ssha-869493017.html

США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио

США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T02:04+0300

экономика

мировая экономика

иран

вашингтон

сша

марко рубио

марк рубио

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869493017.jpg?1777331051

ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио. "Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Глава госдепа отказался приводить подробности возможных новых мер, но отметил, что США могут применить в отношении Тегерана санкции, уровень которых Рубио также оценил как "экстраординарный". При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

