https://1prime.ru/20260428/ssha-869493017.html
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио
2026-04-28T02:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869493017.jpg?1777331051
ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном.
Глава госдепа отказался приводить подробности возможных новых мер, но отметил, что США могут применить в отношении Тегерана санкции, уровень которых Рубио также оценил как "экстраординарный".
При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
иран
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, вашингтон, сша, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ВАШИНГТОН, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, Fox News
Рубио: США могут усилить давление на Иран, если Тегеран не пойдет на сделку
