США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио - 28.04.2026, ПРАЙМ
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио - 28.04.2026, ПРАЙМ
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио
США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T02:04+0300
2026-04-28T02:04+0300
экономика
мировая экономика
иран
вашингтон
сша
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869493017.jpg?1777331051
ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио. "Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Глава госдепа отказался приводить подробности возможных новых мер, но отметил, что США могут применить в отношении Тегерана санкции, уровень которых Рубио также оценил как "экстраординарный". При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
иран
вашингтон
сша
ПРАЙМ
мировая экономика, иран, вашингтон, сша, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ВАШИНГТОН, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, Fox News
02:04 28.04.2026
 
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио

Рубио: США могут усилить давление на Иран, если Тегеран не пойдет на сделку

ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном.
Глава госдепа отказался приводить подробности возможных новых мер, но отметил, что США могут применить в отношении Тегерана санкции, уровень которых Рубио также оценил как "экстраординарный".
При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНВАШИНГТОНСШАМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампFox News
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
