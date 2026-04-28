В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО - 28.04.2026, ПРАЙМ
В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО
Американские системы ПРО не могут предложить достаточный уровень защиты от гиперзвукового оружия, передовых крылатых или баллистических ракет, предупредил... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T04:01+0300
04:01 28.04.2026 (обновлено: 04:37 28.04.2026)
 
В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО

Берковиц: системы ПРО США не могут защитить от гиперзвукового оружия и передовых ракет

ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Американские системы ПРО не могут предложить достаточный уровень защиты от гиперзвукового оружия, передовых крылатых или баллистических ракет, предупредил помощник министра войны США Марк Берковиц.
"В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается. Она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет или массированных ударов баллистическими ракетами", - сказал Берковиц на слушаниях в профильном комитете сената.
По его словам, в такой ситуации создание обещанной президентом Дональдом Трампом системы "Золотой купол" отвечает жизненно важным интересам США.
 
