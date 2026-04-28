https://1prime.ru/20260428/ssha-869494508.html
В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО
2026-04-28T04:01+0300
энергетика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869494508.jpg?1777340244
ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Американские системы ПРО не могут предложить достаточный уровень защиты от гиперзвукового оружия, передовых крылатых или баллистических ракет, предупредил помощник министра войны США Марк Берковиц. "В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается. Она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет или массированных ударов баллистическими ракетами", - сказал Берковиц на слушаниях в профильном комитете сената. По его словам, в такой ситуации создание обещанной президентом Дональдом Трампом системы "Золотой купол" отвечает жизненно важным интересам США.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Энергетика, США, Дональд Трамп
Берковиц: системы ПРО США не могут защитить от гиперзвукового оружия и передовых ракет
