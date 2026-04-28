СМИ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок - 28.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок
СМИ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок - 28.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок
США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок без продления соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает газета... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T06:11+0300
2026-04-28T06:11+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок без продления соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечается, соглашение USMCA позволяло собирать автомобили, используя как американские, так и мексиканские, канадские запчасти, которые ввозились в США, не облагаясь пошлинами. К числу "немногих" автопроизводителей, поставляющих на американский рынок "дешевые, небольшие автомобили", издание отнесло, например, Nissan, Hyundai и Toyota. "Если USMCA не продолжит свое существование или пересмотренная версия не приведет к серьезному снижению пошлин на автомобили и запчасти, которые производятся в Северной Америке, некоторые иностранные автопроизводители не смогут больше собирать и продавать дешевые машины на рынке США", - говорится в сообщении газеты. Газета пишет, что автопроизводители уже предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о том, что "рассматривают возможность вывода своих самых дешевых моделей автомобилей" с рынка США в случае отсутствия сделки. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп в частных беседах размышляет о выходе из USMCA - соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. В рамках соглашения торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
бизнес, мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, nissan, hyundai, toyota, toyota camry
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Nissan, Hyundai, Toyota, Toyota Camry
06:11 28.04.2026
 
СМИ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок

WSJ: США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок без продления соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечается, соглашение USMCA позволяло собирать автомобили, используя как американские, так и мексиканские, канадские запчасти, которые ввозились в США, не облагаясь пошлинами. К числу "немногих" автопроизводителей, поставляющих на американский рынок "дешевые, небольшие автомобили", издание отнесло, например, Nissan, Hyundai и Toyota.
"Если USMCA не продолжит свое существование или пересмотренная версия не приведет к серьезному снижению пошлин на автомобили и запчасти, которые производятся в Северной Америке, некоторые иностранные автопроизводители не смогут больше собирать и продавать дешевые машины на рынке США", - говорится в сообщении газеты.
Газета пишет, что автопроизводители уже предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о том, что "рассматривают возможность вывода своих самых дешевых моделей автомобилей" с рынка США в случае отсутствия сделки.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп в частных беседах размышляет о выходе из USMCA - соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. В рамках соглашения торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАКАНАДАМЕКСИКАДональд ТрампNissanHyundaiToyotaToyota Camry
 
 
