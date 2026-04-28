"Взорвут этот мир ". На Западе забили тревогу из-за ядерного скандала в США - 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T05:32+0300
2026-04-28T05:33+0300
05:32 28.04.2026 (обновлено: 05:33 28.04.2026)
 
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Американские военные выражают опасения по поводу того, что президент Дональд Трамп может инициировать ядерный конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.
"Сейчас в США иррациональная модель, и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно", — заявил профессор.
Согласно мнению профессора, процесс принятия решений главой Белого дома становится все менее рациональным.
Действия президента все чаще вызывают критику и несогласие среди его окружения. Согласно данным последнего исследования, уровень одобрения работы американского лидера находится на отметке всего 37%, при этом большинство граждан страны не поддерживают конфликт с Ираном, считая, что США движутся в неправильном направлении. В конце марта университет Массачусетса сообщил, опираясь на результаты своего опроса, что показатели одобрения президента Дональда Трампа достигли новых антирекордов на фоне роста цен и военной операции против Ирана, упав до 33% — это самый низкий уровень во время второго срока.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призывал американских военных игнорировать приказы Трампа, если тот примет решение о наземной операции в Иране.
