"Взорвут этот мир ". На Западе забили тревогу из-за ядерного скандала в США
Американские военные выражают опасения по поводу того, что президент Дональд Трамп может инициировать ядерный конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T05:33+0300
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Американские военные выражают опасения по поводу того, что президент Дональд Трамп может инициировать ядерный конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон."Сейчас в США иррациональная модель, и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно", — заявил профессор.Согласно мнению профессора, процесс принятия решений главой Белого дома становится все менее рациональным. Действия президента все чаще вызывают критику и несогласие среди его окружения. Согласно данным последнего исследования, уровень одобрения работы американского лидера находится на отметке всего 37%, при этом большинство граждан страны не поддерживают конфликт с Ираном, считая, что США движутся в неправильном направлении. В конце марта университет Массачусетса сообщил, опираясь на результаты своего опроса, что показатели одобрения президента Дональда Трампа достигли новых антирекордов на фоне роста цен и военной операции против Ирана, упав до 33% — это самый низкий уровень во время второго срока.Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призывал американских военных игнорировать приказы Трампа, если тот примет решение о наземной операции в Иране.
https://1prime.ru/20260426/tramp-869453606.html
Хадсон: военные США опасаются, что Трамп может применить ядерное оружие
НАТО не служит интересам США, заявил Трамп