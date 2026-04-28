"Как крысы": в США сообщили об ударе Вэнса и Рубио по Трампу из-за Ирана
Аналитик Макговерн: Рубио и Вэнс могут предать Трампа из-за неудачи в Иране
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь Марко Рубио, руководитель Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс могут перестать поддерживать президента США Дональда Трампа из-за неудачи операции против Ирана, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Знаете, все действительно зависит от того, что Трампу говорят и кто ему это говорит. Большинство здравомыслящих людей это понимают (поражение США в войне с Ираном. — Прим. ред.). Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы", — сообщил эксперт.
Согласно заявлению Макговерна, американского президента в столь тяжелую ситуацию поставило израильское руководство, оставив его "между молотом и наковальней".
28 февраля США и Израиль начали нанесение ударов по целям в Иране, что привело к гибели свыше 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня. В Исламабаде состоялись безрезультатные переговоры, и хотя возобновления боевых действий не произошло, Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники стремятся организовать новый раунд обсуждений.
Ранее журнал Atlantic сообщил о напряженности в американском руководстве из-за военной операции на Ближнем Востоке. Издание подчеркнуло, что вице-президент США Вэнс на закрытых совещаниях неоднократно выражал сомнение относительно информации Пентагона о ходе конфликта с Ираном и о состоянии запасов ракет в арсенале США.