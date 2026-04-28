В Туапсе несколько машин получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов
В Туапсе несколько машин получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов - 28.04.2026, ПРАЙМ
В Туапсе несколько машин получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов
Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T17:05+0300
2026-04-28T17:05+0300
2026-04-28T17:05+0300
КРАСНОДАР, 28 апр - ПРАЙМ. Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время его поездки в город. Во вторник Кондратьев прибыл в Туапсе, где украинские БПЛА атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий. "Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара, в результате чего горючее, нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей", - сказал сотрудник МЧС губернатору на видео, которое разместил Кондратьев в своем Telegram-канале. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
краснодарский край
рф
россия, краснодарский край, рф, нпз, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, НПЗ, МЧС
В Туапсе несколько машин получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов
В Туапсе несколько автомобилей получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов