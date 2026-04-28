В Туапсе несколько машин получили повреждения из-за выброса нефтепродуктов

Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе...

КРАСНОДАР, 28 апр - ПРАЙМ. Повреждены несколько автомобилей в результате выброса нефтепродуктов из резервуара горящего НПЗ на проезжую часть в Туапсе, доложил представитель МЧС РФ главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время его поездки в город. Во вторник Кондратьев прибыл в Туапсе, где украинские БПЛА атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий. "Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара, в результате чего горючее, нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей", - сказал сотрудник МЧС губернатору на видео, которое разместил Кондратьев в своем Telegram-канале. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.

