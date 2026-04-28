Туроператоры назвали самый дешевый тур, приобретенный на майские праздники - 28.04.2026, ПРАЙМ
Туроператоры назвали самый дешевый тур, приобретенный на майские праздники
https://1prime.ru/20260427/reshetnikov-869486204.html
https://1prime.ru/20260424/tury-869409369.html
14:57 28.04.2026
 
Туроператоры назвали самый дешевый тур, приобретенный на майские праздники

Самый бюджетный российский тур на майские праздники обошелся в десять тысяч рублей

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Самый бюджетный российский тур на майские праздники обошелся в 10,2 тысячи рублей на человека, путешествие состоит из трехдневного скалолазания в Подмосковье и Владимирской области, сообщил РИА Новости коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Бритаус.
"Самый доступный тур, купленный у нас на эти даты, — трехдневное скалолазание в Подмосковье и Владимирской области. Оно обошлось одному человеку в 10 200 рублей", - рассказал Бритаус о самом бюджетном туре на майские праздники.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана
Вчера, 20:18
В стоимость вошли трансфер из Москвы, работа инструктора, снаряжение, проживание в трехместном номере и питание. Тур был приобретен 23 апреля - за неделю до заезда.
"Для коротких внутрироссийских выездов на майские это абсолютно нормальная история: многие клиенты определяются в последний момент, когда понимают, что график праздников наконец сверстан, и хочется куда-то выбраться, но без сложной подготовки", - пояснил эксперт.
В свою очередь самый дешевый тур за рубеж обошелся в 372 доллара (27,8 тысячи рублей) на двоих, сообщила руководитель по направлению Ближний Восток туроператора "Спектрум" (входит в РСТ) Екатерина Фросина. Это путешествие на три дня в Анталью. В стоимость входит только проживание в отеле пять звезд типа "ультра все включено".
Бритаус отметил, что май в этом году закрепил тренд, который наблюдается уже не первый сезон: большое количество бронирований приходится на форматы в три-четыре дня. "Плюс люди все чаще голосуют рублем за активный и обучающий отдых. Походы, школы скалолазания, экспедиции выходного дня стабильно прибавляют в спросе — это уже не нишевая история, а вполне заметный пласт", - добавил он.
Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Туроператор назвал стоимости поездки на Маврикий в июне
24 апреля, 08:26
 
