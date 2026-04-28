Туроператоры назвали самый дешевый тур, приобретенный на майские праздники

Самый бюджетный российский тур на майские праздники обошелся в 10,2 тысячи рублей на человека, путешествие состоит из трехдневного скалолазания в Подмосковье и...

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Самый бюджетный российский тур на майские праздники обошелся в 10,2 тысячи рублей на человека, путешествие состоит из трехдневного скалолазания в Подмосковье и Владимирской области, сообщил РИА Новости коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Бритаус. "Самый доступный тур, купленный у нас на эти даты, — трехдневное скалолазание в Подмосковье и Владимирской области. Оно обошлось одному человеку в 10 200 рублей", - рассказал Бритаус о самом бюджетном туре на майские праздники. В стоимость вошли трансфер из Москвы, работа инструктора, снаряжение, проживание в трехместном номере и питание. Тур был приобретен 23 апреля - за неделю до заезда. "Для коротких внутрироссийских выездов на майские это абсолютно нормальная история: многие клиенты определяются в последний момент, когда понимают, что график праздников наконец сверстан, и хочется куда-то выбраться, но без сложной подготовки", - пояснил эксперт. В свою очередь самый дешевый тур за рубеж обошелся в 372 доллара (27,8 тысячи рублей) на двоих, сообщила руководитель по направлению Ближний Восток туроператора "Спектрум" (входит в РСТ) Екатерина Фросина. Это путешествие на три дня в Анталью. В стоимость входит только проживание в отеле пять звезд типа "ультра все включено". Бритаус отметил, что май в этом году закрепил тренд, который наблюдается уже не первый сезон: большое количество бронирований приходится на форматы в три-четыре дня. "Плюс люди все чаще голосуют рублем за активный и обучающий отдых. Походы, школы скалолазания, экспедиции выходного дня стабильно прибавляют в спросе — это уже не нишевая история, а вполне заметный пласт", - добавил он.

