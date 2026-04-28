В Киеве объяснили, как покушение на Трампа скажется на Украине - 28.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вследствие покушения на президента Дональда Трампа в США останется негативное восприятие Украины, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала."Это покушение (на Трампа. — Прим. ред.) <…> будет иметь эффект для Украины, потому что американская пресса пестрит текстами о том, что человек, который покушался на Трампа, <…> симпатизировал Украине. Он поддерживал Украину, собирал деньги и все остальное", — заявил эксперт.Вместе с тем он отметил, что американцы, поддерживающие киевский режим, зачастую являются противниками Трампа."Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины. Из-за того, что те люди, которые в США поддерживают Украину, в основном являются противниками, врагами Трампа", — пояснил Бортник.В субботу вечером в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил ежегодный торжественный ужин с участием корреспондентов Белого дома и представителей американской администрации, произошла стрельба. Всех присутствующих, включая Трампа и его супругу, эвакуировали. Подозреваемого в стрельбе задержали, при этом один из агентов Секретной службы получил ранение.Подозреваемым в стрельбе оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Согласно сообщениям СМИ, он работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. В прошлом Аллен не был судим и не попадал в поле зрения вашингтонской полиции.

