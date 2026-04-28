Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию на Украине - 28.04.2026, ПРАЙМ
Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию на Украине
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X выступила с критикой его санкционных угроз в отношении Израиля. "Давайте будем честны — Украине отчаянно нужен серьезный урок дипломатии. Будучи почти полностью зависимой от своих партнеров, Украина умудрилась поссориться почти со всеми соседями и ключевыми союзниками. Радикальная риторика, не имеющая ничего общего с настоящей дипломатией, и постоянные оскорбительные нападки на всех &lt;…&gt; в конечном итоге напрямую влияют на ход войны и жизнь людей в стране", — написала она. Мендель напомнила, как Зеленский вступал в конфликт с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обострял отношения с Польшей, а также угрожал экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану. "Теперь он ведет личную пиар-атаку на Израиль — и все это в то время, когда его правительство не предоставило никаких подтверждающих документов. В результате Израиль, скорее всего, сократит гуманитарную помощь украинцам", — резюмировала она. Ранее во вторник руководитель киевского режима пригрозил Израилю санкциями за якобы импорт зерна из новых российских регионов. Накануне корреспондент Axios Барак Равид указал, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей, предположительно из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день украинское министерство иностранных дел вызвало израильского посла для вручения ему ноты протеста. В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил резкую реакцию на претензии Киева, отметив, что подобные обвинения беспочвенны.
