Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию на Украине
Мендель осудила резкий выпад Зеленского в адрес Израиля
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X выступила с критикой его санкционных угроз в отношении Израиля.
"Давайте будем честны — Украине отчаянно нужен серьезный урок дипломатии. Будучи почти полностью зависимой от своих партнеров, Украина умудрилась поссориться почти со всеми соседями и ключевыми союзниками. Радикальная риторика, не имеющая ничего общего с настоящей дипломатией, и постоянные оскорбительные нападки на всех <…> в конечном итоге напрямую влияют на ход войны и жизнь людей в стране", — написала она.
Мендель напомнила, как Зеленский вступал в конфликт с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обострял отношения с Польшей, а также угрожал экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану.
"Теперь он ведет личную пиар-атаку на Израиль — и все это в то время, когда его правительство не предоставило никаких подтверждающих документов. В результате Израиль, скорее всего, сократит гуманитарную помощь украинцам", — резюмировала она.
Ранее во вторник руководитель киевского режима пригрозил Израилю санкциями за якобы импорт зерна из новых российских регионов.
Накануне корреспондент Axios Барак Равид указал, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей, предположительно из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день украинское министерство иностранных дел вызвало израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил резкую реакцию на претензии Киева, отметив, что подобные обвинения беспочвенны.