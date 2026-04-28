"Они безумцы!" Решение ЕС по Украине вызвало ярость на Западе

2026-04-28T23:28+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Золтан Кошкович, аналитик из Центра фундаментальных прав, заявил в социальной сети X, что Европа рискует потерять всех партнеров из-за своего чрезмерного внимания к конфликту на Украине. "Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнерами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнером Европы в сфере безопасности и высоких технологий. <…> Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на все это. Их главный приоритет — продолжать войну (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского… Миру придется смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом", — написал он. Так Кошкович прокомментировал известие о том, что Европейский союз намерен поддержать Украину в санкциях против Израиля из-за импорта зерна, которое, предположительно, поступает из новых российских регионов. Накануне журналист Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка судна Panormitis с пшеницей в порту Хайфы, предположительно из новых российских регионов, может вызвать кризис в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позже в тот же день Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла для вручения ноты протеста. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, в свою очередь, выразил резкое несогласие с обвинениями Киева, отметив, что они лишены оснований.

мировая экономика, украина, европа, израиль, ес