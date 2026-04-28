https://1prime.ru/20260428/usa-869513511.html
В США средняя цена на бензин достигла максимума с начала апреля
2026-04-28T17:13+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8ddda188bd03bbf15f11f097a4d12906.jpg
ВАШИНГТОН, 28 апр – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжила рост и достигла самого высокого показателя в апреле, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сейчас галлон (3,8 литра) самой распространенной категории Regular (аналог российского АИ-92) в среднем по стране стоит 4,176 доллара (82,2 рубля за литр). В начале месяца этот показатель составлял 4,16 доллара за галлон. За сутки топливо подорожало на 6,5 центов, а за неделю – почти на 15,5 центов. Самым дорогим бензин остается в Калифорнии – 5,965 доллара за галлон, или 97,7 рубля за литр. В штатах Вашингтон, Невада, Орегон и Гавайи цена также превышает 5 долларов. Дешевле всего галлон бензина стоит по-прежнему в Оклахоме – 3,57 доллара за галлон, или 70,2 рубля за литр. Но и там суточный рост составил 7 центов. Эскалация вокруг Ирана, инициированная США и Израилем, привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5e083eef7b137567cadeb37cf591314c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
