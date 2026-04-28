Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта - 28.04.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта
2026-04-28T17:44+0300
мировая экономика
сша
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
Мировая экономика, США, Conference Board
Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта с пересмотренного показателя марта в 92,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали снижение показателя до 89 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 91,8 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 1,2 пункта по сравнению с пересмотренным значением февраля, до 72,2 пункта. Индекс экономических условий уменьшился на 0,3 пункта к пересмотренному уровню предшествующего месяца, до 123,8 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Заправка автомобиля
В США средняя цена на бензин достигла максимума с начала апреля
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
