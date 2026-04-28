Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта
2026-04-28T17:44+0300
мировая экономика
сша
conference board
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 92,8 пункта с пересмотренного показателя марта в 92,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали снижение показателя до 89 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 91,8 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 1,2 пункта по сравнению с пересмотренным значением февраля, до 72,2 пункта. Индекс экономических условий уменьшился на 0,3 пункта к пересмотренному уровню предшествующего месяца, до 123,8 пункта. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
https://1prime.ru/20260428/usa-869513511.html
В США средняя цена на бензин достигла максимума с начала апреля