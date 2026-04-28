"Честный знак" приостановил продажу минеральной воды "Джермук"
"Честный знак" заблокировал продажу воды "Джермук" по требованию Роспотребнадзора
Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте
Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Государственная система маркировки "Честный знак" приостановила продажу минеральной воды "Джермук" армянского производства по поручению Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") .
"Государственная система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию бутылок минеральной природной лечебно-столовой газированной воды "Джермук" (производитель "Джермук Групп", Республика Армения) в онлайн и офлайн-каналах", - говорится в сообщении.
Причина, указанная в письме федерального ведомства, - "нарушения обязательных требований".
"В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации, Роспотребнадзор просит… приостановить возможность реализации вышеуказанной минеральной воды", - говорится в сообщении.
По данным ЦРПТ, в обороте находилось 338 тысяч бутылок по всей стране. Продукция с датами производства 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года заблокирована в системе. До завершения проверки она не попадет в руки потребителям, отметили там.
При этом армянская сторона не получала официальной информации о приостановке в РФ продажи воды "Джермук", сообщал ранее во вторник инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.
Это не первый случай блокировки "Джермука" через систему маркировки. В 2024 году "Честный знак" уже приостанавливал продажу 2,5 миллиона бутылок этой воды в связи с отравлением жителя Северной Осетии.