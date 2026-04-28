В ВСУ выступили с тяжелым признанием о ситуации на фронте
В ВСУ выступили с тяжелым признанием о ситуации на фронте
Командующий Силами беспилотных систем вооруженных сил Украины Роберт Бровди заявил о проблемах с мобилизацией на Украине, его слова цитирует издание Страна.ua. | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T23:14+0300
Командующий ВСУ Бровди сообщил о трудностях с мобилизацией на Украине
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Командующий Силами беспилотных систем вооруженных сил Украины Роберт Бровди заявил о проблемах с мобилизацией на Украине, его слова цитирует издание Страна.ua.
"Все, кто хотели воевать, — воюют, все, кто хотели мигрировать, — мигрировали. Кто скрывается — мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен", — отметил он.
В последние недели вооруженные силы Украины
испытывают недостаток в личном составе, а принудительные меры, предпринимаемые сотрудниками военкоматов для задержания граждан, подлежащих мобилизации, ведут к возникновению скандалов и оказывают протестные настроения. В сети активно распространяются видеоматериалы, где сотрудники ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя к ним физическую силу.
Вместе с тем мужчины призывного возраста стараются всеми возможными способами избежать мобилизации: нелегально покидают Украину, поджигают военкоматы, скрываются в своих жилищах и избегают выхода на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что нарушения, допускаемые служащими военкоматов, приобрели массовый характер. Они злоупотребляют своими полномочиями, применяют силу к гражданам и сбивают их автомобилями, провоцируя дорожно-транспортные происшествия для их задержания.