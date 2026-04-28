Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза - 28.04.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза
09:44 28.04.2026
 
Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за первый квартал 2026 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 34,7 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 22%, до 372,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Выручка выросла на 22%, составив 372,7 миллиарда рублей… Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза до 34,7 миллиарда рублей", - сообщается в отчете по МСФО.
Скорректированная EBITDA за первый квартал выросла на 50% в годовом выражении, до 73,3 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 19,7%, показав рост на 3,7 процентного пункта.
Количество основного персонала компании выросло на 6% и составило 31,8 тысячи человек.
