Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза

https://1prime.ru/20260428/yandeks-869500723.html
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за первый квартал 2026 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 34,7 миллиарда рублей, выручка | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T09:44+0300
бизнес
финансы
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_61a6a17b343ef556bf098eb2112eb0aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО в I квартале 2026 года выросла в 2,7 раза
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за первый квартал 2026 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 34,7 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 22%, до 372,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Выручка выросла на 22%, составив 372,7 миллиарда рублей… Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза до 34,7 миллиарда рублей", - сообщается в отчете по МСФО.
Скорректированная EBITDA за первый квартал выросла на 50% в годовом выражении, до 73,3 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 19,7%, показав рост на 3,7 процентного пункта.
Количество основного персонала компании выросло на 6% и составило 31,8 тысячи человек.
