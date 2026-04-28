Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза

Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза - 28.04.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за I квартал выросла в 2,7 раза

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за первый квартал 2026 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 34,7 миллиарда рублей, выручка | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T09:44+0300

2026-04-28T09:44+0300

2026-04-28T09:44+0300

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО за первый квартал 2026 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении и составила 34,7 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 22%, до 372,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка выросла на 22%, составив 372,7 миллиарда рублей… Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза до 34,7 миллиарда рублей", - сообщается в отчете по МСФО. Скорректированная EBITDA за первый квартал выросла на 50% в годовом выражении, до 73,3 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 19,7%, показав рост на 3,7 процентного пункта. Количество основного персонала компании выросло на 6% и составило 31,8 тысячи человек.

бизнес, финансы, яндекс