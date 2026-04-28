https://1prime.ru/20260428/yandeks-869501402.html
Общий оборот финтеха "Яндекса" в I квартале вырос на 30 процентов
Общий оборот финтеха "Яндекса" в I квартале вырос на 30 процентов - 28.04.2026, ПРАЙМ
Общий оборот финтеха "Яндекса" в I квартале вырос на 30 процентов
Общий оборот сектора финтеха "Яндекса", который включает "Яндекс Банк", "Яндекс Пэй" и "Яндекс ID", в первом квартале 2026 года вырос на 30% в годовом выражении | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T10:27+0300
2026-04-28T10:27+0300
2026-04-28T10:27+0300
финансы
россия
яндекс
яндекс банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Общий оборот сектора финтеха "Яндекса", который включает "Яндекс Банк", "Яндекс Пэй" и "Яндекс ID", в первом квартале 2026 года вырос на 30% в годовом выражении и составил 314 миллиардов рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Общий оборот (GMV) направления Финансовых сервисов вырос на 30% год к году и составил 314 миллиардов рублей", - сказано в отчете.
https://1prime.ru/20260420/yandeks-869288951.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_180:0:2673:1870_1920x0_80_0_0_b6eb0851fc9c7cdb7c2a01ae05ce6692.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, яндекс, яндекс банк
Финансы, РОССИЯ, Яндекс, Яндекс Банк
Общий оборот финтеха "Яндекса" в I квартале вырос на 30 процентов
Общий оборот финтеха "Яндекса" в I квартале вырос на 30%, до 314 миллиардов рублей