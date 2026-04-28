Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов

2026-04-28T10:36+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Больше половины выручки в сегменте продолжили генерировать сервисы электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка), их выручка составила 123,4 млрд руб. (+18%)", - говорится в отчете. Отмечается, что наибольший вклад в ее рост оказало увеличение выручки "Яндекс Лавки" за счет расширения в регионах и увеличения частотности доставок. Сейчас сервис уже представлен в 26 городах, при этом каждый второй город открыт по франшизной модели. Скорректированная EBITDA всей группы городских сервисов, включающих в себя сегменты "Электронная коммерция", "Райдтех" и "Доставка", выросла в 2,6 раза, до 21,5 миллиарда рублей. Это стало результатом фокуса на повышении качества экономики платформ, указали в компании.

