Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов - 28.04.2026, ПРАЙМ
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T10:36+0300
2026-04-28T10:36+0300
2026-04-28T10:36+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Больше половины выручки в сегменте продолжили генерировать сервисы электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка), их выручка составила 123,4 млрд руб. (+18%)", - говорится в отчете. Отмечается, что наибольший вклад в ее рост оказало увеличение выручки "Яндекс Лавки" за счет расширения в регионах и увеличения частотности доставок. Сейчас сервис уже представлен в 26 городах, при этом каждый второй город открыт по франшизной модели. Скорректированная EBITDA всей группы городских сервисов, включающих в себя сегменты "Электронная коммерция", "Райдтех" и "Доставка", выросла в 2,6 раза, до 21,5 миллиарда рублей. Это стало результатом фокуса на повышении качества экономики платформ, указали в компании.
технологии, финансы, яндекс лавка, яндекс
Технологии, Финансы, Яндекс Лавка, Яндекс
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла до 123,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Больше половины выручки в сегменте продолжили генерировать сервисы электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка), их выручка составила 123,4 млрд руб. (+18%)", - говорится в отчете.
Отмечается, что наибольший вклад в ее рост оказало увеличение выручки "Яндекс Лавки
" за счет расширения в регионах и увеличения частотности доставок. Сейчас сервис уже представлен в 26 городах, при этом каждый второй город открыт по франшизной модели.
Скорректированная EBITDA всей группы городских сервисов, включающих в себя сегменты "Электронная коммерция", "Райдтех" и "Доставка", выросла в 2,6 раза, до 21,5 миллиарда рублей. Это стало результатом фокуса на повышении качества экономики платформ, указали в компании.
