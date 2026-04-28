Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов - 28.04.2026, ПРАЙМ
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов - 28.04.2026, ПРАЙМ
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T10:36+0300
2026-04-28T10:36+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Больше половины выручки в сегменте продолжили генерировать сервисы электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка), их выручка составила 123,4 млрд руб. (+18%)", - говорится в отчете. Отмечается, что наибольший вклад в ее рост оказало увеличение выручки "Яндекс Лавки" за счет расширения в регионах и увеличения частотности доставок. Сейчас сервис уже представлен в 26 городах, при этом каждый второй город открыт по франшизной модели. Скорректированная EBITDA всей группы городских сервисов, включающих в себя сегменты "Электронная коммерция", "Райдтех" и "Доставка", выросла в 2,6 раза, до 21,5 миллиарда рублей. Это стало результатом фокуса на повышении качества экономики платформ, указали в компании.
технологии, финансы, яндекс лавка, яндекс
Технологии, Финансы, Яндекс Лавка, Яндекс
10:36 28.04.2026
 
Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла на 18 процентов

Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в I квартале выросла до 123,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Выручка сервисов e-commerce "Яндекса" в первом квартале 2026 года выросла на 18% в годовом выражении и составила 123,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Больше половины выручки в сегменте продолжили генерировать сервисы электронной коммерции (Маркет, Еда, Деливери и Лавка), их выручка составила 123,4 млрд руб. (+18%)", - говорится в отчете.
Отмечается, что наибольший вклад в ее рост оказало увеличение выручки "Яндекс Лавки" за счет расширения в регионах и увеличения частотности доставок. Сейчас сервис уже представлен в 26 городах, при этом каждый второй город открыт по франшизной модели.
Скорректированная EBITDA всей группы городских сервисов, включающих в себя сегменты "Электронная коммерция", "Райдтех" и "Доставка", выросла в 2,6 раза, до 21,5 миллиарда рублей. Это стало результатом фокуса на повышении качества экономики платформ, указали в компании.
