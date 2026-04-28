На Западе сделали громкое заявление о Зеленском - 28.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира". | 28.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".Так он прокомментировал статью New York Times о главе киевского режима с соответствующим названием."Новый "лидер свободного мира" отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в средствах массовой информации, ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну", — говорится в его публикации в соцсети X.По его мнению, украинцы будут праздновать, когда Зеленский уйдет со своего поста.На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь именно на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском

Диесен: украинцы будут праздновать, когда Зеленский покинет свой пост

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".
Так он прокомментировал статью New York Times о главе киевского режима с соответствующим названием.
"Новый "лидер свободного мира" отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в средствах массовой информации, ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну", — говорится в его публикации в соцсети X.

По его мнению, украинцы будут праздновать, когда Зеленский уйдет со своего поста.

На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь именно на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
