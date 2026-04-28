"Миром и не пахнет". В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Соскин: Зеленский настроен воевать, а не вести переговоры с Россией
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, а не вести диалог с Россией, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский провел ставку и заявил следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать. Вот каждый из нас думает о том, когда закончится это массовое смертоубийство? Есть шансы или нет? Если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет", —сказал он.
"Он настроен по полной программе воевать, чтоб куски мяса в воздух полетели. Вот его главная цель. То есть Зеленский не хочет вести переговоры с Путиным, не хочет думать о мире. Он только говорит про мир, а шаги какие предпринимает? Роботизированные комплексы эти, ракеты, нанесение ударов и так далее. Но может ли Зеленский победить Россию? Давайте реально говорить: нет, не может", — подчеркнул Соскин.
Он также отметил, что заявления главы киевского режима указывают не на дипломатию, а исключительно на продолжение конфликта и на взаимодействие с теми, кто готов предоставить оружие.
"Миром вообще даже и не пахнет. Есть только одно: надо бойню продолжать. А раз продолжать, значит, украинцы будут гибнуть пачками. То есть мы видим, что все практические деяния Зеленского подчинены одному — как воевать дальше с Россией", — резюмировал политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее высказал удивление по поводу нежелания главы киевского режима идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине, и подчеркнул, что динамика на фронте "позитивная для нас".