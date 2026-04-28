"Миром и не пахнет". В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского против России

Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, а не вести диалог с Россией, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем...

2026-04-28T23:25+0300

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, а не вести диалог с Россией, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Зеленский провел ставку и заявил следующее. Первее всего у него сейчас НРК — это такие роботизированные иноземные комплексы. Уже 25 тысяч сделали и еще будут делать. Вот каждый из нас думает о том, когда закончится это массовое смертоубийство? Есть шансы или нет? Если посмотреть на заявления Зеленского, то, получается, никаких шансов нет", —сказал он. По мнению Соскина, глава киевского режима намерен продолжать конфликт на Украине, а переговоры с Россией не рассматриваются. "Он настроен по полной программе воевать, чтоб куски мяса в воздух полетели. Вот его главная цель. То есть Зеленский не хочет вести переговоры с Путиным, не хочет думать о мире. Он только говорит про мир, а шаги какие предпринимает? Роботизированные комплексы эти, ракеты, нанесение ударов и так далее. Но может ли Зеленский победить Россию? Давайте реально говорить: нет, не может", — подчеркнул Соскин. Он также отметил, что заявления главы киевского режима указывают не на дипломатию, а исключительно на продолжение конфликта и на взаимодействие с теми, кто готов предоставить оружие. "Миром вообще даже и не пахнет. Есть только одно: надо бойню продолжать. А раз продолжать, значит, украинцы будут гибнуть пачками. То есть мы видим, что все практические деяния Зеленского подчинены одному — как воевать дальше с Россией", — резюмировал политолог. Президент США Дональд Трамп ранее высказал удивление по поводу нежелания главы киевского режима идти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине, и подчеркнул, что динамика на фронте "позитивная для нас".

